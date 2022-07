COVID em Uberaba: 100% das mortes são de idosos com comorbidades

Equipe médica do Hospital Regional José Alencar analisa fichas de pacientes com COVID (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Com o avanço da vacinação contra a COVID-19 em Uberaba, no Triângulo Mineiro, desde o dia 29 de maio, 100% dos óbitos causados pela doença na cidade foram de idosos com alguma comorbidade.

Ainda segundo dados do Departamento Municipal de Vigilância Sanitária, durante todo o mês de julho, cerca de metade dessas mortes aconteceu com idosos que não completaram o esquema vacinal das quatro doses.

Já na semana entre os dias 10 e 16 de julho, a média de idade das mortes foi de 83 anos, mas também sendo 100% de pessoas com alguma comorbidade e praticamente metade com segundo reforço D4 e outra metade com reforço D3.

No que diz respeito à semana entre os dias 3 e 9 de julho em Uberaba, aconteceram cinco mortes causadas pela COVID, sendo 80% sexo feminino; 20% sexo masculino; média de idade: 72,6 anos; 100% com comorbidade e também metade com segundo reforço D4.

A chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Larissa Bandeira de Mello Barbosa, destaca que os atuais dados deixam claro que as pessoas devem continuar com o esquema vacinal.

“Além disso, é importante que os idosos com comorbidades, mesmo que vacinados com a quarta dose, tenham cuidados especiais”, complementou.





Segundo dados do Vacinômetro Uberaba, atualizados ontem (27/7), o municípo, que tem cerca de 340 mil habitantes, já aplicou um total de 845.330 mil dosesde vacinas conta a COVID-19.

Atual vacinômetro de Uberaba, atualizado ontem (27/7) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Desde o início da pandemia, foram contabilizados na cidade 103.453 casos positivos, sendo que, desses, 99.866 se recuperaram e 1.584 morreram.