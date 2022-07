Relatório aponta que vazamento de reservatório afetou APP e rio segue turvo

Reservatório tem capacidade para um milhão de metros cúbicos (foto: Divulgação/PM de Meio Ambiente)

A água vazada de uma represa de irrigação em Uberlândia na última semana não só levou sedimento para o Rio Uberabinha, como também afetou Área de Preservação Permanente, de acordo com relatório parcial do Núcleo de Emergência Ambiental (NEA). A lavoura de milho que usava a água da represa também foi afetada. Ainda não foi definida a multa contra os responsáveis pela fazenda.

“Um levantamento parcial dos impactos causados pela ocorrência constatou até o momento: remoção da vegetação em Área de Preservação Permanente; exposição da argila do solo; e carreamento destes sedimentos para o curso d'água à jusante - no caso, o Rio Uberabinha”, diz o relatório.



O rio é a principal fonte de abastecimento da cidade de Uberlândia. A Estação de Tratamento de Água de Sucupira, a mais antiga do Município, também foi atingida. As águas estão turvas mesmo uma semana após o rompimento. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), a previsão é que até o fim desta semana a turbidez do rio seja melhorada e volte a patamares anteriores ao acidente.



O auto de fiscalização, emitido pela Superintendência Regional de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro, dá prazo até 1º de agosto para o empreendedor apresentar informações preliminares sobre as causas do rompimento do reservatório e respectivos danos ambientais.



Podem ser aplicadas ao empreendedor penalidade de multa e penas restritivas de direito.