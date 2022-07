Obras para eliminação da barragem Ipoema, em Itabira, são iniciadas

Obras para eliminação da barragem Ipoema, em Itabira, foram iniciadas (foto: Vale/Divulgação)

Obras para eliminação da barragem Ipoema, das Minas do Meio, em Itabira, na Região Central de Minas Gerais, foram iniciadas nesta quarta-feira (6/7). A estrutura é uma das cinco a montante com conclusão de descaracterização e reintegração ao meio ambiente previstas até o fim deste ano.





Segundo a Vale, 122 postos de trabalho serão gerados durante as obras. As atividades serão executadas em horário comercial para reduzir impactos nas comunidades próximas.A empresa prevê ainda a umectação das vias de acesso como forma de diminuir a poeira, além do controle da qualidade da água e destinação correta de resíduos.



A barragem Ipoema deixou de operar em 2019 e tem estrutura supervisionada pelo Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG).



“A eliminação é um dos pilares do princípio de garantia de não repetição de rompimentos, como o de Brumadinho”, informou a mineradora.



Com a obra, a empresa pretende chegar ao fim de 2022 com 40% do total previsto no Programa de Descaracterização, o equivalente a 12 de 30 barragens.





Estruturas em Itabira



Em Itabira, os diques 3 e 4 do Sistema Pontal também estão em obras e têm conclusão prevista até dezembro deste ano. Outras duas estruturas a montante do complexo já foram descaracterizadas: o dique 5, de Pontal (2021), e o dique Rio de Peixe (2020).