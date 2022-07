Barragem em Uberlândia se rompe e atinge rio Uberabinha

Reservatório tem capacidade para um milhão de metros cúbicos (foto: Divulgação/PM de Meio Ambiente) Uma barragem que comporta um milhão de metros cúbicos de água se rompeu na zona rural de Uberlândia, e parte do volume extravasado atingiu o rio Uberabinha, principal fonte de abastecimento da cidade do Triângulo Mineiro.





O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) do município monitora o rio e uma de suas principais estações de tratamento de água.





A barragem fica em uma fazenda a cerca de 40 km do perímetro urbano e serve para irrigação de uma grande plantação de milho. A estação de tratamento de esgoto de Sucupira, em Uberlândia, foi alcançada horas depois.





O volume do rio no perímetro urbano também foi elevado, e a água se tornou mais turva por causa do sedimento misturado à água reservada na barragem que estourou.



Sem risco de desabastecimento de água



Em nota, o Dmae informou que “o sistema de produção e tratamento de água de Uberlândia está funcionando plenamente, e, portanto, não há risco de desabastecimento na cidade”. Também foi informado que a reserva da fazenda não tinha aditivos químicos pois se tratava apenas de volume de irrigação.





“Assim como as demais estações, a Estação de Tratamento de Água Sucupira (ETA) permanece, mesmo diante de maior turbidez devido à lama, captando e produzindo água potável”, segue a nota do departamento.





A estação atingida reduziu a captação de água, e a ETA Capim Branco, ainda de acordo com a autarquia em Uberlândia, aumentou a captação para manutenção do abastecimento local.





A Polícia Militar de Meio Ambiente esteve no local da barragem para fazer a verificação, mas a análise de causas, documentação e possível punição é de responsabilidade do Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.





A reportagem entrou em contato com o NEA e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e aguarda retorno.