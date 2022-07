Solicitante informou que a embarcação virou no meio da lagoa (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Um barco com quatro pessoas virou na lagoa Várzea das Flores, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (27/7).





Três das vítimas foram resgatadas, e uma ainda está submersa, segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG).



Três guarnições dos militares estão no local. De acordo com o solicitante, a embarcação virou no meio da lagoa.

Matéria em atualização