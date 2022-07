Morre mais um jovem baleado em estúdio de tatuagem na Grande BH

Polícia segue em busca dos responsáveis pelo crime (foto: Reprodução/Polícia Civil de Minas Gerais)

Mais uma pessoa morreu depois do tiroteio dentro de um estúdio de tatuagem nesta terça-feira (26/7), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH.A Polícia Civil informou que Jhonata Lira Braz, 18 anos, que foi baleado cinco vezes, não resistiu aos ferimentos. Ele chegou na UPA Justinópolis em estado grave.Pela manhã, a Polícia Militar já havia confirmado a morte de Rafael Aurélio Gomes , de 18 anos, que estava sendo tatuado no momento em que foi alvejado.Outra pessoa, de 25 anos, foi baleada nas nádegas, mas sobreviveu.Rafael havia feito uma postagem nas redes sociais com uma grande quantidade de dinheiro no estúdio, segundo informado pela polícia. No local não foi encontrado dinheiro, nem celulares.Os militares afirmaram que uma câmera flagrou quatro homens em duas motos passando pela rua do estúdio e estacionando em frente ao local. Os garupas desceram, entraram no local, atiraram e se evadiram.Foram recolhidos 14 cartuchos e 9 projéteis de uma arma calibre 9 milímetros.

A Polícia Civil, em nota, afirmou que investiga a motivação e os autores do crime.