Acidente de carro no Anel Rodoviário, em BH, deixa casal de idosos ferido

A Polícia Militar informou que a pista já foi liberada, e o trânsito está com fluxo normalizado. (foto: Redes sociais)

Um acidente no Anel Rodoviário, na altura do bairro Goiânia, região Nordeste de Belo Horizonte, deixou duas pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (22/7). O condutor de uma Fiat Strada perdeu o controle do veículo e atingiu uma Volkswagen Saveiro, que capotou.