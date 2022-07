Com sensação térmica de abaixo de zero, BH tem madrugada congelante

A máxima prevista para Belo Horizonte nesta quinta (21) é de 25°C (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O frio foi intenso em algumas regiões da capital durante a madrugada. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, entre 3h e 4h da manhã a estação Cercadinho, na região oeste de BH, registrou sensação térmica de -1,6°C, enquanto a temperatura era de 13,7°C. As rajadas de vento de 47,5 km/h fizeram com que a percepção de frio fosse mais forte.









O céu fica claro a parcialmente nublado em Minas, exceto nas regiões dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce que têm céu parcialmente nublado. São esperadas nebulosidade e nevoeiro na faixa Leste do estado.





A menor temperatura de Minas Gerais foi de 6,3°C em Maria da Fé, no Sul do estado, e a maior é esperada para o Norte e Triângulo Mineiro, com 32°C.





O tempo é mais seco em regiões isoladas do Norte e Triângulo, com índices de umidade relativa do ar mínima abaixo de 30%.