Biden tenta salvar metas climáticas em meio a onda de calor nos EUA e Europa

O presidente Joe Biden, bloqueado pelo Congresso americano e limitado pela Suprema Corte, tentou nesta quarta-feira revigorar suas promessas sobre o clima com o anúncio de novas medidas regulatórias, no momento em que uma onda de calor atinge fortemente os Estados Unidos e vários países europeus.



As mudanças climáticas são "um perigo claro e imediato", bem como "uma ameaça existencial à nossa nação e ao mundo", ressaltou Biden. "A saúde dos nossos cidadãos e comunidades está em jogo, bem como nossa segurança nacional e economia", afirmou em uma antiga central elétrica de carvão localizada no estado de Massachusetts, fechada em 2017 e em processo de reconversão para gerar energia eólica.



"Como o Congresso não está fazendo o que deveria, usarei minhas prerrogativas executivas", declarou o democrata, 79, sem decretar o "estado de emergência climática" solicitado por alguns membros do seu partido, manobra cujo impacto não é claro.



- 'No seu ritmo' -



O presidente pretende avançar "no seu ritmo. Há uma série de prerrogativas que ele pode usar", explicou hoje na rede de TV CNN sua principal assessora para assuntos climáticos, Gina McCarthy.



Entre os decretos preparados pelo governo Biden estão mais verbas para ajudar a proteger as regiões que enfrentam um calor extremo e medidas para promover a produção de energia eólica nos Estados Unidos.



O governo americano insiste em manter suas promessas em matéria climática, incluindo a redução das emissões de gases do efeito estufa. Em abril de 2021, Biden prometeu reduzir as emissões de gases do efeito estufa nos Estados Unidos em 50-52% até 2030, em comparação com 2005, um objetivo estabelecido como parte do Acordo Climático de Paris, que deve permitir que a maior economia do mundo alcance a neutralidade de carbono até 2050.



A agenda climática de Biden sofreu um golpe quando o senador democrata Joe Manchin anunciou, no fim de 2021, que não apoiaria o plano de investimentos "Reconstruir Melhor" ("Build Back Better"). O projeto voltou a ser negociado com base em um pacote mais limitado, de cerca de 555 bilhões, mas o congressista da Virgínia Ocidental, estado conhecido por suas minas de carvão, novamente o rejeitou, dizendo que leva a gastos imprudentes em tempos de inflação. Sem o voto de Manchin, a lei não passará no Senado, onde os democratas contam com uma pequena maioria.



Biden também enfrenta uma Suprema Corte conservadora e profundamente hostil a qualquer regulamentação centralizada, o que limita os poderes do Estado federal na luta contra o aquecimento global.