MP denuncia homens por tentar matar policiais com carro blindado em Minas

Denúncia foi remetida à Justiça pela promotoria da comarca de Ipatinga, no Vale do Aço, na última segunda-feira (18/7)

Três homens de 23 anos e outro de 22 foram denunciados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pela tentativa de homicídio de dois policiais em Ipatinga, no Vale do Aço. Eles também devem responder por tráfico de drogas.





Conforme o MPMG, na noite de 6 de junho deste ano, ao receberam uma ordem de parada durante uma ação policial de combate ao tráfico de drogas, os denunciados, utilizando um veículo sedã, blindado, tentaram atropelar os policiais militares enquanto atiravam contra eles. Eles haviam sido flagrados com entorpecentes na Rua Bora, próxima a uma área de mata, no Bairro Iguaçu, em Ipatinga.









De acordo com a denúncia, oferecida na última segunda-feira (18/7) pelos promotores de Justiça Walter Freitas de Moraes Júnior e Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, a ação policial ocorreu a partir de ligação anônima recebida pela Polícia Militar de Minas Gerais.





"O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que, de forma repentina, contra os policiais foi lançado um veículo de 136 cavalos de potência e 17,5 kgfm de torque, que pode imprimir grande velocidade em curto espaço de tempo, agravando o efeito surpresa e funcionando como exímia ferramenta de atropelamento", destaca trecho da denúncia.





Por fim, a promotoria pede a "tramitação urgente" em decorrência do crime qualificado com hediondo. Segundo o MP, o crime contra agentes policiais no exercício de suas funções também é um agravante que deve ser levado em consideração na apreciação da denúncia pela Justiça.