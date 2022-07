Após discussão com marido, mulher ameaça esfaquear o filho em Capelinha

Polícia Militar negociou com a mulher que ameaçou esfaquear o filho (foto: PMMG/Divulgação)

Depois de discutir com o marido, Camily Vitória Pereira Gomes, de 20 anos, ameaçou esfaquear o próprio filho, de apenas um ano de idade. O caso aconteceu em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, nessa terça-feira (19/7).