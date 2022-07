Adolescente pega arma do avô e dá tiro acidental no rosto do amigo

Atirador e seu avô foram para Delegacia em Patos de Minas (foto: Divulgação/PCMG)

Brincando com a arma do avô, um adolescente de 17 anos atirou contra o rosto de uma amigo da mesma idade, na cidade de Lagamar, no Noroeste de Minas Gerais. O jovem sobreviveu. A arma era registrada e estava em situação legal.