PBH paga a 1ª parcela do 13° salário para funcionários e aposentados

A segunda parcela do 13º dos servidores está prevista para dezembro deste ano (foto: PBH / Divulgação)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que, nesta quarta-feira (20/7), foram pagos aos 46 mil funcionários públicos municipais e aos 20 mil aposentados e pensionistas da capital a primeira parcela do 13° salário. A segunda parcela está prevista para dezembro.

Nos últimos dois anos de pandemia, o pagamento do benefício foi realizado em uma única parcela, apenas no final do ano, sem possibilidade de antecipação em razão dos gastos para o enfrentamento à pandemia da COVID-19.

André Reis, secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, salientou que o pagamento antecipado possibilita uma maior circulação de renda. "São R$ 170 milhões a mais circulando na cidade neste mês", disse.

*estagiária sob supervisão