Boletim COVID: PBH registra mais de 2 mil contaminados nos últimos 4 dias

A vacinação, segundo infectologistas, é a melhor forma de evitar complicações causadas pela coronavírus (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) confirmou 2.595 novos casos de COVID-19 na capital mineira nos últimos quatro dias, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (19/7). No mesmo período, quatro pessoas morreram devido a complicações causadas pela doença.



A cidade segue uma tendência de aumento no número de mortes causadas pelo coronavírus. Entre 17 de junho e 15 de julho, 68 pessoas faleceram, sendo que a maioria delas tinha mais de 60 anos.



Infectologistas apontam que a vacinação é a melhor forma para diminuir os efeitos da doença.

Acima de 40 anos

Infantil

Neste ano, 118.801 casos de contágio foram confirmados pela PBH. O número é maior do que o de 2020, quando foram registrados 112.679, e inferior ao do ano passado, com 199.781. A Prefeitura de Belo Horizonte está aplicando a segunda dose de reforço em pessoas acima de 40 anos de idade , tendo sido aplicada em 29,2% da população até o momento.Com variantes e subvariantes que se espalham de forma mais rápida, impulsionadas pelo relaxamento das medidas de proteção contra a disseminação do coronavírus, especialistas apontam que as doses de reforço são fundamentais para evitar o recrudescimento da pandemia.Nos últimos quatro dias, o número de crianças entre 5 e 11 anos que receberam a primeira dose chegou a 84,3% em BH, enquanto a segunda dose já foi aplicada em 60,8%.