Zona Rural de Uberlândia terá câmeras de videomonitoramento

Câmeras na Zona Rural serão semelhantes às existentes na cidade (foto: Divulgação/Cleiton Borges/Secretaria Municipal de Governo e Comunicação) Mais de 80 câmeras de videomonitoramento começaram a ser instaladas na Zona Rural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O projeto é uma parceria da Polícia Militar (PM), Prefeitura e Sindicato Rural da cidade. O objetivo é aumentar a segurança a exemplo do que já acontece em setores comerciais e estratégicos dentro do centro urbano do município.

Serão 40 pontos em distritos, comunidades rurais e estradas vicinais, com 84 equipamentos no total. A empresa licitada Método System já executou fundações e bases que servirão de suporte para a colocação dos novos equipamentos.

Em maio, a ordem de serviço foi assinada e prevê 39 equipamentos de leitura de placas, além de 43 câmeras de alta resolução que auxiliam na análise de dados. Há mais duas câmeras de monitoramento comum.

“Essa é mais uma parceria que desenvolvemos junto à Polícia Militar e ao Sindicato Rural do município para fortalecer as ações estratégicas no combate a crimes contra a integridade de nossos cidadãos, seja ela física, moral ou material”, contou o prefeito Odelmo Leão.

Conhecido também como “Olho Vivo”, o programa já funciona na área urbana de Uberlândia, principalmente nas áreas centrais, comerciais e de grande movimentação de pessoas e veículos da cidade.