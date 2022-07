Com mínima de 13°C, inverno não é muito rigoroso em Minas; veja a previsão

Dia é de céu claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Nesta terça-feira (19/7), o céu fica claro a parcialmente nublado na capital mineira, com a mínima de 13°C registrada na estação Cercadinho e a máxima prevista é de 26°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Em Minas, a menor temperatura foi registrada em Caldas, no Sul do estado, com 6,3°C, e a maior prevista para o dia é de 32°C no Triângulo Mineiro e Norte.





O tempo continua mais seco, com índices de umidade abaixo de 30%, no Noroeste, Triângulo e Central de Minas. Em Belo Horizonte, a umidade relativa do ar no período mais quente do dia fica em torno de 35%.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.