Viagens boas e baratas de um dia só perto de BH

O Parque Natural do Caraça abriga uma série exuberante de atrativos, como picos, grutas, cascatas e cachoeiras, além de flora e fauna impressionantes (foto: Marden Couto/TM/Divulgação)







As férias chegaram abrindo as portas para quem há mais de dois anos não teve como curtir esse período de recesso escolar. A situação financeira das famílias, no entanto, pode ser um impeditivo para quem estava acostumado a investir em viagens de longa distância no período. Com o bolso apertado, o jeito é apostar em destinos mais curtos. Destinos onde é perfeitamente possível turistar durante um único dia são boas e práticas opções.

Santa Bárbara e Catas Altas são municípios que ficam na Região Central de Minas e estão próximos a Belo Horizonte. O mais distante da capital é Santa Bárbara, a 108 quilômetros. O Santuário do Caraça é uma das principais atrações da região. Há opções de ônibus saindo da rodoviária de Belo Horizonte, mas o ideal, para a viagem de um só dia, é ir de carro próprio ou alugado. Táxi nesses municípios encarecem a estadia. Para quem vai de carro, o acesso é feito pela BR-381 e MG-436.

O trem de passageiros que faz a rota Belo Horizonte (MG) - Cariacica (ES) também é uma viagem muito agradável, que dura em torno de duas horas, com ar condicionado e poltronas confortáveis a preços que variam de R$ 22 a R$ 36. O usuário deve ficar atento, pois atualmente o trecho está suspenso entre BH e Antônio Dias devido a problemas de erosão provocada pelas chuvas do início do ano.

Karla Jardim Rutielly é uma das guias cadastradas pela Secretaria de Turismo de Catas Altas, mas atende a toda a região e faz algumas recomendações. "O ideal é agendar com antecedência e vir com seu próprio transporte. Para um só dia de passeio, tenho roteiros leves, que duram em torno de quatro horas. A pessoa chega por volta das 8h30 e depois fica livre para passear pelos centros históricos das cidades que preferir", explica a guia.

Os roteiros leves contam com visitas a três ou quatro cachoeiras, além de mirantes e sítio de pedras. É possível ainda assistir ao pôr do sol. São oito roteiros, variando conforme os níveis de dificuldade e acesso. Caso o visitante queira, podem ser incluídas visitas aos distritos e ao Santuário do Caraça, que possui três roteiros prontos. Karla Jardim explica, no entanto, que há flexibilidade para fazer adaptações.





Santa Bárbara As origens de Santa Bárbara remontam ao período da exploração do ouro em Minas Gerais, no início do século XVIII. O bandeirante paulista Antônio Silva Bueno, explorando as margens do ribeirão existente nas proximidades da Serra do Caraça, encontrou ali ricas minas de ouro. Conforme registro no calendário litúrgico, ele chegou em 4 de dezembro de 1704, dia de Santa Bárbara e, por este motivo, batizou o ribeirão com este mesmo nome.

O município abriga as mais belas igrejas do período barroco. Em 1713 a igreja Matriz de Santo Antônio começou a ser construída e, à medida que o arraial crescia, novas igrejas e capelas eram erguidas.

As atrações da cidade vão de passeios pelas belas igrejas históricas, casarões do período colonial, estação ferroviária, museu, cachoeiras e diversas opções nos distritos.

Vale provar o tradicional mel de Santa Bárbara. Conhecido nacionalmente pela qualidade do mel, a cidade tem como uma das principais atividades econômicas a apicultura. Com o intuito de mostrar aos visitantes sobre a cultura do mel, a prefeitura restaurou uma casa do século XVIII e nela inaugurou a Casa do Mel, em junho de 2007. A atração tem visitação gratuita e exibe uma série de atividades, como cursos permanentes de culinária ligada ao mel, exibições sobre o processo de produção do alimento. O visitante aprende ainda sobre a história das abelhas, passando pelas colmeias até chegar ao posto de beneficiamento. Uma loja com produtos feitos com mel faz a alegria dos turistas.





Catas Altas A fundação da cidade teve início em 1694, com a descoberta de minas auríferas. O nome “Catas Altas” provém das profundas escavações que se faziam no alto dos morros. A palavra “catas” significa garimpo, escavação mais ou menos profunda, conforme a natureza do terreno para a mineração. No povoado, as catas, os garimpos, as minas mais ricas e produtivas estavam situadas nas partes mais altas, isto é, se encontravam no alto da serra e, por isso, a atual cidade ficou conhecida como Catas Altas.

A atual Igreja Matriz pertence à segunda fase do barroco e permanece com seu interior inacabado, possibilitando aos visitantes conhecerem as etapas de construção e sua policromia, tornando-se um dos mais importantes ícones da arquitetura e ornamentação do Brasil neste estilo.

Entre as opções de lazer, o visitante conta com as cachoeiras do Maquiné e da Santa, Poço do bueiro (por estarem próximos da sede e serem de fácil acesso e dispensando veículo), mirante do Maquiné, Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Capela de Santa Quitéria, Capela de Nosso Senhor do Bonfim, Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Praça Monsenhor Mendes e Casa do Artesão.

Também são atrativos recomendáveis o Morro D'Água Quente, Parque Municipal Raul Neuenschwander Filho (Balneário), Mundéu de Pedras (Curral dos Cabritos), cachoeiras Paracatu e do Bicão, Capela de Nosso Senhor do Bonfim e Feira Gastronômica Sabores do Morro (evento mensal).





Serra do Caraça Localizada entre Catas Altas e Santa Bárbara, a 120 quilômetros de Belo Horizonte, abriga o Santuário do Caraça, fundado como Colégio do Caraça, em 1820. O complexo é composto pelo Santuário, com igreja em estilo neogótico do Brasil e vitrais franceses, museu e biblioteca, além do Parque Natural, com trilhas e cachoeiras.

A bela vila de Cocais é repleta de opções para quem busca tranquilidade, segurança, bem-estar e aventuras junto à natureza. Por ali, o sítio arqueológico Pedra Pintada guarda um tesouro natural com registros da presença humana na Região Central de Minas Gerais.

Outra atração é o aqueduto Bicame de Pedra, construído por escravos em 1792 para captar água da Serra do Caraça até Brumado, onde o ouro era extraído e lavado.

O acesso de visitantes ao Santuário é controlado em esquema de rodízio, sendo limitado a 450 pessoas simultaneamente. Uma vez que esta cota seja atingida, será necessário aguardar que novas vagas sejam liberadas, permitindo que novos visitantes possam entrar no complexo. Ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo email centraldereservas@santuariodocaraca.com.br.

As instalações possuem lanchonete que serve almoço. Os ingressos custam R$ 20 (segunda a sexta) e R$ 30 (fim de semana, feriados e datas comemorativas). Idosos pagam meia-entrada. Horário de visitação:

Todos os dias, das 8h às 16h30, inclusive sábados, domingos e feriados.