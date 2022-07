Onça-preta mata cachorro e assusta moradores em Três Marias

Moradores fizeram posts nas redes sociais, pedindo ajuda para lidar com a situação envolvendo a onça-preta (foto: Reprodução/Redes Sociais) Uma onça-preta tem assustado moradores de Capão da Onça, na zona rural de Três Marias, Região Centro-Norte de Minas Gerais, nos últimos dias. O animal selvagem teria matado um cachorro da raça pitbull após tentar atacar uma pessoa na última quinta-feira (14/7), quando foi vista pela primeira vez.





Uma moradora, que não quis se identificar, disse que a onça estava escondida, à espreita de um funcionário de uma criação de tilápias, quando avançou. O cachorro entrou na frente.









A onça voltaria a ser vista no sábado (16/7) por um homem que procurava um cavalo.

Filhotes e desaparecimento





Outra moradora afirmou que, há cerca de um ano e meio, pessoas haviam visto quatro filhotes do que pareciam ser de uma onça numa localidade próxima.

Ela disse ainda que outros animais, como um bezerro de um vizinho, têm desaparecido no local, o que seria obra da onça.





A mulher contou ainda que uma onça parda foi atropelada em uma rodovia próxima, alertando para a presença de outros animais selvagens.





Dificuldade de contato





Os moradores afirmam que vêm tentando contato com as autoridades, mas que a cidade não tem Corpo de Bombeiros e que a Polícia Militar Ambiental afirma que não tem materiais necessários para a captura, pedindo que os solicitantes falem com o Ibama.





Os moradores também não conseguiram contatar o Ibama.

O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Militar de Três Marias. O plantonista afirmou desconhecer o caso e disse que os policiais ambientais, por terem trabalhado no fim de semana, estavam de folga.

Já o Ibama informou que esse tipo de acionamento precisa ser feito para a Polícia Militar Ambiental de Belo Horizonte.





Em contato com a corporação da capital, foi recomendado conversar com a PM de Três Marias.

