Laboratório encontra espermatozoides em urina de idosa acamada

“A paciente foi encaminhada ao HC-UFTM, que realizou exames complementares e mais detalhados na urina da idosa, que foram enviados para análise em Belo Horizonte. Podem ser 'n' motivos (a presença de espermatozoide na urina da idosa)”, explicou a assessoria de imprensa do hospital à reportagem, por telefone, sendo que, depois, também confirmou por meio de nota que “foi detectada alteração fora dos padrões no exame da paciente e que medidas cabíveis foram tomadas”.“Conforme protocolos a serem seguidos em casos como esse, a equipe do hospital reportou o fato aos encarregados e acionou os familiares, que foram acolhidos pela equipe médica, de enfermagem e assistência social. A Instituição tomou todas as providências formais e oficiais para a devida investigação do caso”, diz a nota.Além disso, ainda de acordo com o MPHU, foi instaurada sindicância administrativa para conversar com equipes que prestaram atendimento à paciente, bem como acompanhantes e, assim, buscar entender todo o ocorrido.“Até os devidos resultados, não é possível adjetivar qualquer suspeita. O MPHU cumpriu todo o protocolo e segue firme trabalhando em conjunto com as autoridades”, finaliza o comunicado do MPHU.