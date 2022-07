Primeiro bispo de Diamantina vai virar estátua

Rosto do bispo Dom João

Dom João chegou ao município em 1.876 e, além da fé, levou esperança para os mais necessitados. O bispo fundou a Fábrica de Tecidos de Biribiri, com o objetivo de arrecadar fundos para as obras de caridade.

"Ele foi um homem à frente do seu tempo, visionário que deixou um legado importante para as próximas gerações. A ideia da estátua é reforçar para a população de Diamantina o valor do bispo Dom João para a cidade, sobretudo, enfatizar para os estudantes", revela o prefeito de Diamantina, Juscelino Brasilano Roque (DEM).