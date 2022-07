Motorista tenta atropelar homem após briga em bar

Homem foi preso e teve a carteira de habilitação apreendida após tentar atropelar uma pessoa (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem de 52 anos foi preso e teve a carteira de habilitação apreendida após tentar atropelar uma pessoa no Bairro São Joaquim, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (17/7). Ele estava com sintomas de embriaguez e acabou atingindo o muro de uma casa.

À Polícia Militar (PM), o suspeito informou que estava em um bar quando brigou com o homem, de 41 anos. Ele disse que teria sido ameaçado de morte e, por isso, decidiu atropelar o indivíduo.

O condutor, porém, perdeu o controle e acabou batendo o veículo no muro da residência localizada na Rua do Ouro. Ele também atingiu um carro que estava na garagem e um cano da Copasa.

O homem, que confessou à PM a ingestão de bebidas alcoólicas, tentou fugir do local e foi impedido por populares. Ele ainda prometeu aos donos do imóvel arcar com os prejuízos.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Plantão de Contagem.