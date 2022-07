Vazamento de amônia: Minas tem segundo caso em menos de uma semana

Vazamento de amônia em um frigorífico de Itajubá, no Sul de Minas Gerais, mobilizou três equipes do Corpo de Bombeiros nesse sábado (16/06) (foto: Diulgação/CBMMG)

Um vazamento de amônia em um frigorífico de Itajubá, no Sul de Minas Gerais, mobilizou três equipes do Corpo de Bombeiros nesse sábado (16/07). O local precisou ser evacuado, mas ninguém ficou ferido.

Segundo informou a corporação, o vazamento teria começado no condensador do frigorífico, sendo inicialmente contido pelo técnico de manutenção e pelos operadores de refrigeração da empresa responsável. Eles conseguiram fechar as válvulas de entrada e saída do equipamento.

Em seguida, acionaram os meios preventivos com exaustores e chuveiros automáticos. Ainda de acordo com os militares, além da evacuação, também foi preciso isolar a área até que o detector de gases indicasse o fim da presença de amônia.

2º caso em uma semana

Este é o segundo caso de vazamento de amônia registrado em Minas Gerais em três dias. Na última quarta-feira (13/07), 27 funcionários da empresa Avivar Alimentos precisaram ser hospitalizados devido ao incidente na empresa localizada em São João do Oeste, na Região Oeste do Estado.

Apesar do susto, nenhuma vítima ficou em estado grave. Todos foram atendidos em hospitais de Divinópolis com sintomas leves. O vazamento foi controlado pelos próprios funcionários da empresa.

Amônia

A amônia, cuja fórmula é NH3, é um produto químico perigoso, sendo um gás muito tóxico, corrosivo para a pele, olhos, vias aéreas superiores e pulmões. Caso seja inalada, pode causar tosse, chiado no peito, falta de ar, asfixiar e queimar as vias aéreas superiores.