Trecho da MGC-354 é liberado, mas falta sinalização

Trânsito voltou, mas sinalização ainda será refeita (foto: Reprodução/Redes Socias) O trecho da rodovia MGC-354 foi liberado para o tráfego entre as cidades Patos de Minas e Presidente Olegário, no Alto Paranaíba. A obra de reconstituição de um afundamento na via era aguardada desde janeiro, quando a pista cedeu devido às chuvas fortes na região





O tráfego era feito por meio de dois desvios.



Nesse momento, ainda que a via possa ser usada pelos motoristas, ainda é necessário que o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG) finalize com as sinalizações horizontal e vertical no ponto.



Segundo o DER-MG, entre os trabalhos no local, foi feita a recomposição do corpo de aterro e foram executadas as camadas de base e sub-base, além do revestimento asfáltico ter sido refeito.





Durante todo o tempo, foram registrados acidentes no trecho e trafegabilidade dificultada nos desvios, que erem muito íngremes.

O Ministério Público de Minas Gerais chegou a acionar a Justiça para que a recuperação do trecho fosse acelerada.