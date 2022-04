Motorista morre em acidente em rodovia no Alto Paranaíba

Com a violência da batida, caminhonete foi parar fora da estrada (foto: CBMMG)





Um homem de 24 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois veículos, no fim da noite de quinta-feira (14/4). Um Fiat Strada e uma Mitsubishi Triton bateram de frente na BR-352, próximo ao povoado de Pés de Manga, no município de Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a caminhonete Mitsubishi Triton foi encontrada tombada dentro da pista. O veículo era ocupado por um casal. A mulher foi resgatada consciente e levada para um hospital em Patos de Minas. O homem, que era o motorista, sofreu ferimentos leves e também foi socorrido.





Já a pick up Fiat Strada estava fora da pista, caída em um barranco. O motorista, segundo os bombeiros, estava preso às ferragens, já sem vida.





O veículo foi içado pelos bombeiros e o corpo levado para o Instituto Médico Legal, de Patos de Minas.





Devido ao acidente, o trânsito no local teve de ser feito em apenas uma pista, no sistema "pare e siga". O controle do tráfico ficou a cargo da Polícia Militar. Houve derramamento de óleo na pista, o que exigiu que os bombeiros jogassem serragem na pista.