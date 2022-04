Com auxílio de drone, homem desaparecido há 4 dias é encontrado morto

Buscas pelo desaparecido no fim de semana duraram quatro dias (foto: CBMMG)





O corpo de um homem, de 53 anos, que estava desaparecido desde o último final de semana, no Povoado de Três Dias, na cidade de Olhos d'Água, no Norte mineiro, foi encontrado nesta quinta-feira (14/4), pelo Corpo de Bombeiros. O corpo estava em uma encosta com profundidade de cinco metros.





As buscas, desde segunda-feira, foram realizadas em terra e pelo ar com ajuda de drone - aparelho foi adaptado para ser utilizado neste tipo de ocorrência, através do uso de câmera térmica que consegue invocar o calor de uma pessoa.





O local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso, por ser muito íngreme. Durante o resgate, os bombeiros tiveram de usar equipamento de salvamento em altura, e com auxílio de sistema de redução de força, realizou a retirada do corpo que ficou aos cuidados da funerária local.