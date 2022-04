Touro escapa do rodeio e causa pânico em Patrocínio, no Alto Paranaíba

Touro invade arquibancada durante rodeio, em Patrocínio (MG) na noite desta sexta-feira (8/4) (foto: Reprodução/Redes sociais) “A Revolução dos Bichos”, de George Orwell, está diferente. Na noite desta sexta-feira (8/4), um touro escapou do rodeio no Parque de Exposições, em Patrocínio, no Alto Paranaíba, e instaurou o caos. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), várias pessoas foram atacadas e ficaram feridas.









A corporação também informou que a fuga deixou várias vítimas com ferimentos leves e escoriações, não por terem sido atingidas pelo animal, mas pela tentativa de fuga em virtude do pânico. Um brigadista do evento também ficou ferido por tentar segurar o touro.





Os feridos foram atendidos pelo posto médico instalado no evento e algumas pessoas também foram transportadas para atendimento hospitalar, por ambulâncias particulares e unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).