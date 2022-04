Incêndio em residência mobiliza bombeiros neste sábado (9/4) em BH

Um incêndio tomou conta de uma residência no Bairro Ermelinda, Região Noroeste de Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (9/4). Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram acionadas por volta das 3h40 e conseguiram controlar a situação. Não houve vítimas.

Segundo os bombeiros, oito equipes foram empenhadas para a Rua Henrique Dias. Foram eliminadas as chamas e feito o rescaldo, com os trabalhos finalizados por volta das 7h. A equipe descartou a informação inicial de que haviam três vítimas no interior do imóvel e afirmou que não havia ninguém.