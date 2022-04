Prepare o guarda-chuva: Minas deverá ter chuva e calor neste sábado (9/4)

Belo Horizonte tem céu nublado na manhã deste sábado (9/4), com previsão de pancada de chuva durante o dia (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Prepare o guarda-chuva! A previsão para este sábado (9/4) é de céu nublado com pancadas de chuva em grande parte de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte. Mas as temperaturas permanecem altas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com máxima prevista de 35°C.