Centro-Sul de BH registra 51% do volume de chuva esperado para abril, em 5h

BH e Metropolitana podem ter pancadas de chuvas à tarde, indica o Inmet (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) O fim do período chuvoso foi com muita chuva na madrugada na Capital. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, em 5 horas a Região Centro-Sul da capital mineira registrou 51% do volume de chuva previsto para abril.





Em março, Belo Horizonte apresentou um baixo registro de chuvas em relação à média climatológica da capital mineira. De acordo com a Defesa Civil, a região com maior registro de acúmulo de chuvas em março foi a regional do Barreiro com 38,3 mm, equivalente a 19% do esperado para o mês.





Já as regionais Centro-Sul, Leste e Oeste apresentaram 3%, sendo, respectivamente, 5,7mm, 5mm e 6mm registrados. Já as outras regiões, registraram 2% do acúmulo de chuvas, sendo 4,8mm para o Noroeste e 4mm no Norte.





A expectativa para o mês de abril é menor em relação aos outros meses do período chuvoso, sendo de 74,7 mm, mas já no primeiro dia fomos surpreendidos com pancadas de chuva. Até a manhã desta sexta-feira (1º/4), às 6h30, a Região Centro-Sul, com 38,1 mm, foi a regional com maior registro de chuva. Nas outras regiões, o acúmulo de chuva não foi tão significativo.





Confira o acumulado de chuvas em abril*





Barreiro: 4,4 (6%)

Centro Sul: 38,1 (51%)

Leste: 10,4 (14%)

Nordeste: 0,8 (1%)

Noroeste: 10,4 (14%)

Norte: 0 (0%)

Oeste: 4,8 (6%)

Pampulha: 13,2 (18%)

Venda Nova: 11,8 (16%)



* até as 6h30 desta sexta-feira (1º/4), de acordo com os dados da Defesa Civil de Belo Horizonte





Média Climatológica de fevereiro: 74.7mm.





O que explica essa chuva?

A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Anete Fernandes explica que as chuvas foram provocadas por uma frente fria. "Uma frente fria, atuando no litoral, favoreceu a formação de linha de instabilidade no Triângulo Mineiro, no Oeste de Minas, Zona da Mata, Sul de Minas, Campo das Vertentes e aqui na Metropolitana. Esse sistema vai favorecer a ocorrência dessas chuvas, hoje, nestas mesmas áreas, só que esse sistema não consegue avançar", explica a especialista.

As chuvas em Minas irão continuar?

Anete informa que no final de semana a variação de nebulosidade ainda provoca possibilidade de chuva.

"No final de semana a gente vai ter a entrada de um vento úmido e frio que vai manter a variação de nebulosidade aqui na Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul e Metropolitana, com possibilidade de chuva. Essa chuva foi o avanço desse sistema, mas ela não vai conseguir passar. Ela [frente fria] afasta para o oceano e vem esse vento mais úmido e frio, que mantém a nebulosidade para o fim de semana", pontua a meteorologista.





No início da semana permanece a condição de possibilidade de chuva. "Estamos com possibilidade de chuva aqui para a Região Metropolitana, não necessariamente na capital, até terça-feira (5/4), por conta da entrada desse vento frio e úmido", indica Anete.

Previsão do tempo

De acordo com o Inmet, em Belo Horizonte, a previsão meteorológica indica que esta sexta-feira (1º/4) será de céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura mínima foi de 17 °C, na Estação Cercadinho e a máxima estimada é de 27 °C.





No estado, o dia será de céu nublado com chuva no Sul de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Já no Triângulo Mineiro, Oeste e Vale do Rio Doce o dia será parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas.





No restante de Minas, céu claro a parcialmente nublado. A máxima prevista para hoje é de 36ºC para o Noroeste e Norte de Minas.

Fim de semana

Tanto no sábado quanto no domingo, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva nas Regiões Metropolitana, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Oeste e Triângulo Mineiro.





"Condição de céu nublado com chuva isolada na Zona da Mata e Campo das Vertentes, tanto no sábado (2/4) quanto no domingo (3/4). Céu nublado com chuva no Sul, no sábado. No domingo o Sul de Minas é nublado a parcialmente nublado com chuva isolada", indica a meteorologista.





A especialista afirma que as chuvas devem ficar concentradas na Zona da Mata, Campo das Vertentes e no Sul de Minas.

Mínimas e máximas para o fim de semana

Em Belo Horizonte as temperaturas se mantêm estáveis, variando entre 17ºC e 28ºC, tanto no sábado quanto no domingo. Já no estado, a mínima será de 13ºC no Sul de Minas e 35ºC no Noroeste, também no sábado e domingo.