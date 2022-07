Homem suspeito de armazenar e produzir pornografia infantil é preso em MG

A prisão faz parte da operação Ácaro Rajado, que combate à prática de abuso sexual contra crianças e adolescentes (foto: PF/Divulgação) Um homem foi preso pela Polícia Federal (PF), na manhã desta quinta-feira (7/7), na cidade de Estiva, no Sul de Minas, por armazenar vídeos e imagens de abuso sexual de jovens e crianças. A prisão faz parte da operação Ácaro Rajado, que combate à prática deste crime.





Segundo a PF, investigações relataram que o suspeito fazia “upload” para servidor em “nuvem” de arquivos com pornografia infantojuvenil. Além disso, os policiais identificaram a possibilidade de o investigado ser o produtor do material relacionado aos abusos sexuais, o que aumenta a gravidade do crime.









O homem responderá pelo crime previsto no Art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA ), que incrimina armazenar e portar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra modo de registro que contenha cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Se condenado, o suspeito poderá cumprir até quatro anos de prisão.





A investigação prossegue com análise dos materiais apreendidos, com a confirmação da produção pelo próprio investigado de material relacionado ao abuso sexual infantojuvenil, e com a busca e identificação das vítimas