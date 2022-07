Sensação térmica chega a 5,4ºC em Belo Horizonte nesta quinta (07)

Capital mineira tem dia de céu claro a parcialmente nublado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Com céu claro a parcialmente nublado, a quinta-feira (07/7) em Belo Horizonte terá temperaturas entre 11,2ºC e 25ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Mas a sensação térmica na capital ficou bem abaixo da mínima oficial.









No estado, a mínima foi de 3,6ºC, registrada em Caldas, na Região Sul, e a máxima de 31ºC é esperada em Montalvânia, na Região Norte de Minas.





O céu fica nublado a parcialmente nublado nas regiões dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce. As demais áreas do estado têm céu claro a parcialmente nublado.





Não são esperadas chuvas para nenhuma região de Minas.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais