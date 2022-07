Briga entre traficantes em Betim acaba com um baleado e outro preso

O autor dos disparos foi encontrado no bairro Jardim das Alterosas, em Betim (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press - 08/06/2017) Uma tentativa de homicídio entre traficantes acabou com um homem ferido e outro preso na noite dessa quarta-feira (06/7), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





O autor dos disparos, de 26 anos, seria o “gerente do tráfico” na Vila Bemge, também em Betim. Após a vítima correr dos tiros, ele teria fugido em um furgão.





De acordo com a Polícia Militar, buscas pelo autor foram iniciadas e ele foi encontrado na casa da mãe, no Bairro Jardim das Alterosas. De acordo com o boletim de ocorrência, ao se deparar com os policiais, ele teria dito: “pronto, perdi”.





Com ele, foram apreendidas 84 pedras de substância semelhante ao crack, uma pistola 765, com 24 cartuchos e 7 munições. O autor assumiu o crime e alegou ter efetuado os disparos para consumar a vingança.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais