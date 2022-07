Serra do Curral: PBH vai à Justiça com pedido 'definitivo' contra mineração

PBH pediu a suspensão da licença concedida pelo Copam à Tamisa (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ajuizou, nesta segunda-feira (6/7), uma Ação Civil Pública solicitando a suspensão da licença ambiental concedida pelo governo estadual à Taquaril Mineração S.A. (Tamisa) para instalação na Serra do Curral. A medida dá continuidade ao pedido de tutela cautelar emitido pela administração do município em maio deste ano. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ajuizou, nesta segunda-feira (6/7), uma Ação Civil Pública solicitando a suspensão da licença ambiental concedida pelo governo estadual à Taquaril Mineração S.A. (Tamisa) para instalação na Serra do Curral. A medida dá continuidade ao pedido de tutela cautelar emitido pela administração do município em maio deste ano.





No documento encaminhado à 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) aponta uma série de riscos ambientais, culturais e históricos relacionados à exploração mineral. Mais de 20 anexos com análises técnicas foram incluídos no processo classificado pela PBH como pedido definitivo para a proteção da Serra do Curral.









Segundo a PGM da capital, o empreendimento traz riscos ao abastecimento hídrico da cidade, à fauna da região, ao perfil geológico da serra e às comunidades tradicionais que vivem no entorno da área onde se pretende minerar.





Balanço dos motivos apresentados pela PBH:





Riscos à preservação de fauna e flora, em especial de espécies ameaçadas de extinção





Riscos à fauna e população de BH pelo ruído, vibração e alteração da qualidade do ar





Risco às cavernas e cavidades da Serra do Curral





Risco à preservação de Unidades de Conservação da região, com destaque para os parques municipais das Mangabeiras, da Serra do Curral e Fort Lauderdale





Possibilidade de perda do título de Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço





Comprometimento da segurança hídrica da capital, com ameaça ao abastecimento de 70% da população da cidade





Ameaça à Comunidade Quilombola Manzo Ngunzo Kaiango





Risco geológico, incluindo o Pico Belo Horizonte, patrimônio tombado pelo município









A reportagem solicitou um posicionamento do Governo do Estado de Minas Gerais e da Tamisa sobre a ação. Até a última atualização desta matéria, não houve resposta.





Ações anteriores



Dias após a Tamisa conseguir parecer favorável no Copam, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que recorreria contra a anuência do governo estadual à instalação da mineradora na Serra do Curral.



Em 3 de maio, Dias após a Tamisa conseguir parecer favorável no Copam, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que recorreria contra a anuência do governo estadual à instalação da mineradora na Serra do Curral.Em 3 de maio, a administração da capital acionou a Justiça Federal alegando ter sido excluída da decisão, que afeta a cidade, embora o empreendimento esteja situado em Nova Lima.