Ciências Médicas receberá demonstração de plataforma cirúrgica tecnológica

A Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG) fará, até o próximo sábado (9/7), a demonstração do Sistema Robótico Cirúrgico Versius. A plataforma é de última geração e foi especialmente projetada para atender às necessidades dos pacientes, cirurgiões e equipes cirúrgicas. As sessões ocorrerão às 9h, 10h30, 14h e 15h30, no Campus I da FCM-MG.