Fogo começou devido a um curto-circuito em uma máquina de lavar (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um apartamento pegou fogo na noite dessa terça-feira (05/07) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As chamas atingiram o quinto andar de um prédio de dez andares, no Bairro Minas Gerais, Região Norte da cidade.





Antes da chegada dos militares, vizinhos conseguiram entrar no imóvel e usaram extintores de incêndio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou devido a um curto-circuito em uma máquina de lavar. Os militares efetuaram a abertura de portas e janelas para ventilação do espaço.

Ninguém ficou ferido e a estrutura do imóvel não foi danificada.