Educação em Minas: STF autoriza volta das contratações temporárias

A contratação de vagas temporárias está liberada até o julgamento das exceções no STF (foto: Carlos Moura/SCO/STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou, nesta sexta-feira (1/7), que Minas Gerais retome a prática de contratação temporária de professores até o julgamento definitivo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 915. A ADPF é contra a convocação de profissionais da educação, mesmo que por tempo determinado, sem concurso público. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski acolheu a tese da Advocacia-Geral do Estado (AGE-MG).

De acordo com a AGE-MG, a lei para contratações temporárias veio antes da Constituição, por isso, o STF determinou que ela não era válida, salvo as exceções. Entretanto, não foram decididas que exceções são essas, por isso, a AGE-MG solicitou que a prática seja liberada até que o Tribunal define os casos em que as contratações estão liberadas.

Em maio de 2021, o STF já havia declarado que as leis mineiras de contratação temporária para magistério poderiam ser descartadas pois não estavam de acordo com a Constituição de 1988. Além disso, para o tribunal, "na forma como proferida, impossibilitava a contratação imediata para substituição de licenças que não geram vacância do cargo, tais como licença saúde, licença maternidade, paternidade etc.".





De acordo com Valéria Morato, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil e do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais (SinproMinas), é necessário encontrar um “meio termo” na decisão.

“Professor adoece, tem que substituir. Mas não pode nomear outro para uma vaga que é temporária. As vagas temporárias são extremamente necessárias, que são no caso de um auxílio doença, férias prêmio, licença maternidade e etc. Ao mesmo tempo, aquelas vagas permanentes - professores aposentados, novas escolas que abriram - precisam ser através de concurso público. Não dá para ser 8 nem 80”, explicou.

Como argumento para a decisão, o STF demonstrou que, em menos de um mês, cerca de 500 mil alunos já estavam prejudicados pela impossibilidade de contratação, e que apenas nesse período quase 5 mil contratações temporárias deixaram de ser realizadas na rede pública de ensino.

*Estagiária sob supervisão