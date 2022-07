Preso jovem que tirou 'nude' de colega de trabalho e compartilhou em grupo

Homem tirou nudes da colega de trabalho e compartilhou em grupos do WhatsApp (foto: Divulgação) Um jovem de 18 anos foi preso por tirar "nudes" de uma colega de trabalho e enviar para os alunos de uma escola em um grupo do WhatsApp. A ocorrência foi registrada na Escola Estadual Benjamin Versiani dos Anjos, no bairro Renascença, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais.









Aos militares, a jovem afirmou que o homem tem o costume de fotografar os colegas de trabalho e fazer piada com as fotos, por isso, ao saber que uma foto dela estava sendo compartilhada, ela suspeitou do jovem.





De acordo com a PM, o homem confessou que tirou a foto e compartilhou com os alunos. O celular do autor foi apreendido.