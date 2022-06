Corpo em decomposição é encontrado dentro de casa em Barbacena

Vizinhos sentiram falta do homem, que não era visto há cinco dias (foto: PCMG/Reprodução)

O corpo de um homem de 38 anos foi encontrado em avançado estado de decomposição, na quarta-feira (29/6), dentro da casa do próprio, no bairro Santa Maria, em Barbacena, cidade localizada na Serra da Mantiqueira. O cadáver foi encontrado após os vizinhos, que já vinham dando falta do homem, sentirem forte odor vindo da casa.