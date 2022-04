Mulher foge após atropelar criança de 5 anos e duas jovens em Barbacena

Equipe do Samu conduziu as vítimas ao hospital após atropelamento registrado na madrugada deste sábado (9/4) (foto: Portal Barbacena Online)

Uma criança de 5 anos e duas mulheres, de 21 e 29 anos, ficaram feridas após serem atropeladas no estacionamento de um condomínio, em Barbacena, em Campo das Vertentes.Conforme a Polícia Militar (PM), o atropelamento aconteceu por volta de 0h30, e testemunhas no local informaram que a condutora do veículo não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).Ainda segundo os relatos, a motorista estava discutindo com o namorado após ambos saírem do apartamento no qual moram juntos. Em seguida, eles entraram no carro e, ao sair com o veículo desgovernado, a mulher, que conduzia o automóvel, avançou sobre a calçada e atropelou os pedestres.Depois do acidente, o homem assumiu a direção e arrancou em alta velocidade. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no condomínio e prestou os primeiros socorros. A criança foi levada para a Santa Casa de Misericórdia de Barbacena, onde permanece internada em observação.As duas jovens deram entrada no Hospital Regional da cidade. O estado de saúde das vítimas não foi informado. A Polícia Militar fez rondas na região, mas, até o fechamento da reportagem, o casal não havia sido localizado.