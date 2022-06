Fritadeira provoca incêndio no restaurante Amarelinho, no Grajaú

Corpo de Bombeiros é chamado para apagar incêndio na cozinha do Amarelinho (foto: Reprodução/Google Maps)

O Corpo de Bombeiros foi chamado para combater um incêndio no Restaurante Amarelinho, da Silva Lobo, no bairro Grajaú, na região Oeste de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (29/6). Os militares indicam que o fogo começou em uma fritadeira e se alastrou rapidamente.Nenhuma pessoa ficou ferida no acidente, informou a corporação.Nessa segunda-feira (26/6), o 10º andar da Santa Casa de Belo Horizonte também pegou fogo e teve as chamas controladas pelos bombeiros. A equipe foi responsável por retirar cerca de 200 pacientes do local atingido por fogo e a fumaça. Não houve nenhuma vítima decorrente do ocorrigo, mas duas pessoas , que estavam em quadro grave de saúde, morreram durante a transferência.