BH celebra Dia do Rio da Velhas com projeções em prédios do Centro

Dia do Rio das Velhas chama a atenção sobre necessidade de vigilância permanente (foto: Comitê Bacia do Rio das Velhas/Divulgação)



Para comemorar, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) fará projeções, nesta terça-feira (véspera) e na quarta, em prédios no Centro de Belo Horizonte.



No dia 29 de junho é celebrado o "Dia do Rio das Velhas". A data é para destacar a importância do manancial, que abastece 70% da capital e metade da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).





Campanha 'Rio das Velhas Eu Faço Parte'



A busca pela segurança hídrica, saneamento universal, segurança de barragens e por recolocar a revitalização do Rio das Velhas no centro da agenda político mineira são eixos da campanha 'Rio das Velhas Eu Faço Parte', promovida pelo Comitê em 2022.

O propósito é destacar os principais fatores de pressão que têm impactado gravemente o Rio das Velhas em quantidade e qualidade de águas, mobilizar a sociedade e visibilizar a necessidade de incorporar a revitalização do Rio das Velhas na agenda político-institucional mineira.









De acordo como o Comitê, mesmo com águas melhores do que há 20 anos, 16 municípios de um total de 51 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas não possuem coleta e nem tratamento de esgoto. O lixão é a destinação final de resíduos sólidos que predomina na Bacia: ocorre em 14 municípios (33% do total). Duas barragens de rejeitos inseridas no Alto Rio das Velhas - de onde vem a água que abastece 50% da Região Metropolitana de Belo Horizonte - se encontram no nível máximo de risco iminente. Qualquer eventual rompimento ali pode levar a Grande BH a um caos hídrico





Pirajú é o novo mascote da bacia

Pirajú Dourado é o mascote do Rio das Velhas (foto: Flickr)

Você sabia que o Dourado (Salminus franciscanus) é o símbolo da bacia hidrográfica do Rio das Velhas? A espécie nativa é indicadora de boa qualidade da água e reconhecida pela população como peixe nobre, lutador e bravio.





Uma votação popular na internet, com mais de 200 votos, batizou o novo personagem da bacia hidrográfica. Com 25%, Pirajú venceu a disputa e, agora, dá nome ao mascote do Rio das Velhas.





Palavra de origem tupi, Pirajú significa peixe amarelo/dourado, em referência à coloração característica do animal. Em segundo lugar ficou Kûara (23%), seguido por Dodô (19%), Valente (18%) e Aurélio (13%).





O Pirajú será agora o guia para ações de educação ambiental e mobilização social na bacia hidrográfica do Rio das Velhas, com a missão de apresentar os principais problemas, fatores de pressão e belezas naturais que este território abriga.