Além de levar diversão, o projeto objetiva democratizar o acesso às produções audiovisuais (foto: Divulgação/CineSolar)

Belo Horizonte recebe o Circuito Meta do CineSolar, cinema movido a energia solar. As sessões, gratuitas e com distribuição de pipoca, começaram nesta sexta-feira (24/6) e continuam neste sábado (25/6) - confira mais abaixo. A iniciativa tem patrocínio da Meta e apoio da Prefeitura Municipal e da Fundação Municipal de Cultura da capital mineira.



O projeto objetiva democratizar o acesso às produções audiovisuais (principalmente nacionais), promover ações e práticas sustentáveis e inclusão social, difundir a tecnologia da geração de energia fotovoltaica e levar alegria com a temática socioambiental a todas as pessoas.





O projeto pretende viajar por todo o Brasil, realizando 94 sessões em 40 municípios de 12 estados brasileiros.

CineSolar



O Cine Solar é o primeiro cinema intinerante do Brasil movido a energia limpa. Duas vans - chamadas Tupã e Mahura - possuem placas fotovoltaicas e um sistema de conversão de energia e armazenamento, com 20 horas de autonomia.



O projeto não possui somente a intenção de exibir filmes de forma sustentável, mas também oferecer cultura e educação para todos os públicos. O espaço se transforma em uma sala de aula, onde o público é convidado a aprender, de maneira descontraída e divertida, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.



Cynthia Alario, coordenadora e idealizadora do CineSolar, disse que "o tema da energia solar ainda é novo e gera muita curiosidade". "Na visita, todos podem ver o caminho que a luz do sol percorre, desde as placas instaladas no teto da van, os cabos, as baterias, o controlador e o inversor de carga, fica tudo acessível e as crianças adoram", afirmou.

Oficinas



Além da exibição dos filmes, o projeto vai ofertar 27 oficinas que integram arte, tecnologia e sustentabilidade e difundem práticas sustentáveis para o dia a dia, desde a separação dos lixos à reutilização de materiais recicláveis.



Na capital mineira, o projeto contempla a Oficinema Solar, que utiliza a linguagem audiovisual e jogos cooperativos, com crianças e jovens estudantes da rede pública para ensinar sobre diversos assuntos.



Serviço

PROGRAMAÇÃO: BELO HORIZONTE

Centro Cultural Alto Vera Cruz

Data: sábado (25/6)

Horários: 18h - Sessão curtas-metragens

19h - ‘O Auto da Compadecida’





Atrações: pipoca e estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz

Local: Praça Padre Marcelo (Praça do Posto) - Rua Desembargador Bráulio, 1012 - Alto Vera Cruz - Belo Horizonte/MG

Local em caso de chuva: Quadra coberta da Escola Municipal Israel Pinheiro - Rua Desembargador Bráulio, 1147 - Alto Vera Cruz