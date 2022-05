Escultura de 7 toneladas é a novidade da inauguração de Santuário em Minas

Ronie Ryba esculpe em pedra sabão quatro obras para o novo santuário (foto: Santuário de Santa Rita de Cássia) Fiéis e turistas vão ganhar mais uma atração para contemplar no novo Santuário de Santa Rita de Cássia, que será inaugurado nos dias 20, 21, e 22 de maio, em Cássia, Sudoeste de Minas Gerais.

Foram nove meses de trabalho e a principal inspiração veio da obra da imagem criada por Michelangelo. O artista Ronie Ryba fez uma obra inspirada na Pietà.

“Pude executar essa obra gigantesca, que desafiou minhas capacidades físicas e mentais. Tudo foi feito nas mesmas dimensões da obra original e configura a representação de Cristo falecido no braço de Maria”, conta o artista.

Em sua composição, a obra é extremamente complexa, pois é preciso transmitir em pedra sabão a própria carne morta. Feita em um bloco único, a imagem tem 1,90 de largura, 1,40 de espessura e pesa 7 toneladas.

“Esta é uma das imagens mais comoventes, pois é o verbo transformado em carne, o ser Divino, desfalecido nos braços de sua mãe resignada e dilacerada, impotente diante da luz do mundo que se desvanece, a perda e a dor de um destino de redenção”, declara Ronie.

Mais obras

Ronie esculpiu em pedra sabão o Cristo que está na entrada, a Santa Rita que está do lado direito, um busto em homenagem ao cantor Tavito, já falecido, que tinha muita ligação com Cássia, e uma Santa Rita em pedra sabão de 5 metros, que foi colocada sábado (dia 7) no trevo de Cássia pela MG-444.

A imagem de Santa Rita

A escultura nasceu de uma criação conjunta entre o artista e o idealizador do novo Santuário, o empresário Paulo Flávio Carvalho. Tudo foi feito para manter a iconografia da Santa. Esta foi a primeira obra executada para o novo Santuário.

Ela é única em sua postura, na sua estética e se percebe na sua fronte o olhar compenetrado sereno e firme, marcas na qual o realizador do complexo religioso sempre destacou.

Quem é Ronie Ryba

Ronie Ryba é filósofo, pedagogo e artista plástico. Natural de São José dos Pinhais, situado na grande Curitiba (PR), atuou ministrando aulas de diversas artes para crianças. Aos 27 anos começou a se desenvolver como um artista plástico. Sua caminhada começou a ser trilhada na “escultura”, no seio de Minas Gerais, quando foi fazer um curso de restauração em Ouro Preto.