Estudantes levam facas para escola com intenção de confrontar aluno

Dois estudantes de uma escola de Uberaba, de 13 e 14 anos, foram detidos nessa segunda-feira (9/5) pela Polícia Militar com duas facas - uma escondida na sala de aula e a outra no banheiro.

Além da suspensão de uma semana das aulas na Escola Municipal Uberaba, no bairro Fabrício, os suspeitos do ato infracional foram encaminhados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil ao lado de seus responsáveis.

Segundo a PM, os adolescentes detidos afirmaram que levaram as facas com a intenção de ‘confrontar' outro estudante com quem entraram em vias de fato na semana passada.