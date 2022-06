Escolas e creches reabrem na segunda, após fecharem por causa da violência

Prefeitura informou que essa é uma medida de segurança e em nota esclareceu que as atividades retornarão na segunda-feira (27/6). (foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Além Paraíba)

Outro episódio que teria motivado a ação é que traficantes do local estariam ameaçando os moradores dos bairros para retomarem pontos de tráfico de drogas. Moradores mostrarm sua indignação nas redes sociais.

"Em razão dos episódios de violência ocorrido no Bairro Goiabal e entorno, levando em conta o bem estar de alunos e moradores, a Prefeitura Municipal de Além Paraíba, entendeu ser prudente não abrir as escolas municipais”, diz o texto divulgado pela prefeitura.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) também seguirá fechado neste período.

“A medida é necessária para resguardar a segurança dos alunos, cidadãos e servidores públicos. O funcionamento está previsto retornar normalmente na segunda-feira, 27 de junho de 2022”, explicou o Executivo municipal.

Os locais fechados são:

Escolas Municipais Anna Mattos de Oliveira (Goiabal) e Antônio Martins Fortes (Terra do Santo); Unidades de Saúde de ambos os bairros, as Creches Maria Costa Araújo (Goiabal) e Else de Deus (Terra do Santo); CRAS do Goiabal.

Escolas, creches e unidades de saúde que estão fechadas há quase uma semana em dois bairros do município de Além Paraíba, na Zona da Mata. retomarão as atividades na segunda-feira (27/6). O motivo do fechamento é a alta da criminalidade na região do Goiabal e Coqueiral.