Governador Zema admite falta de policiamento no Sul de Minas

Romeu Zema foi a Itajubá debater sobre ações de segurança (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Dois dias depois de criminosos fortemente armados atacarem uma agência bancária em Itajubá, o governador Romeu Zema admitiu a falta de policiamento, principalmente à noite, no Sul de Minas Gerais e outras regiões do Estado. A defasagem, de acordo com a própria população, é mais crítica à noite.









Durante visita ao município, na manhã desta sexta-feira (24/6), Romeu Zema garantiu existir um plano para reforçar o policiamento. "Já temos um plano para estarmos recuperando parte do efetivo, principalmente que se aposentou, foi para reserva nesses últimos anos, para que possamos em algumas regiões do Estado onde há deficiência para estar solucionando", disse durante coletiva após reunião com as forças de segurança em Itajubá.

O governador disse, ainda, que o ideal é que ataques como o ocorrido na cidade sejam identificados antes de acontecerem. Ele destacou o trabalho e investimentos feitos no serviço de inteligência.





Vale lembrar que uma suposta tentativa de ataque a banco em Varginha, também no Sul de Minas, em outubro do ano passado, foi desarticulada pela PM. Na ação, 26 homens apontados como integrantes de uma quadrilha foram mortos pelos policiais

Buscas por suspeitos





De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar em Minas Gerais, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, as buscas pelos criminosos que invadiram Itajubá continuam. Ele acredita que os suspeitos ainda estejam no Estado e feridos, e serão identificados.





"Estamos com boas expectativas. O cerco não se encerrou, estamos com estratégias diferentes e outras forças na parte de investigações. Estamos com polícias especializadas atuando", destacou o comandante-geral.