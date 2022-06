Vídeo: PM atualiza informações de ataque em Itajubá

Polícia Militar mostra armamento utilizado por criminosos em Itajubá (foto: Reprodução/PM)

As forças de segurança de Minas Gerais continuam a busca pelos criminosos que atacaram uma agência da Caixa Econômica e trocaram tiros com policiais militares em Itajubá. Em novo vídeo, divulgado no fim da tarde desta quinta-feira (23/06), a porta-voz da PMMG, major Layla Brunnela, mostrou os materiais apreendidos até o momento e atualizou as informações sobre o crime.