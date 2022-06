Assalto em Itajubá: estudante ferido por tiro recebe alta

Jovem, que teve a identidade revelada, passava de carro em frente à agência da Caixa, quando foi atingido pelos assaltantes (foto: Redes sociais) O estudante atingido por um tiro na perna durante uma tentativa de assalto a banco em Itajubá no fim da noite dessa quarta-feira (22/6) teve alta hoje (23/6) e passa bem. Ele foi atendido no Hospital de Clínicas de Itajubá.





As informações foram divulgadas pela Universidade Federal de Itajubá (Unifei), onde o estudante faz o curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação.





O jovem, que teve sua identidade revelada, passava de carro em frente à agência da Caixa Econômica Federal, no centro da cidade, quando foi atingido pelos assaltantes.





Ele é natural de São José dos Campos (SP), segundo a reitoria da Unifei. Após receber alta do hospital, a universidade disponibilizou um veículo para que ele fosse transportado até à cidade paulista, onde mora a familia.





Um aluno do curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação (ECA) da Universidade Federal de Itajubá (Unifei) foi ferido na perna durante uma tentativa de assalto que houve na noite de 22 de junho à agência da Caixa Econômica Federal (CEF), na região central da cidade.





Ele foi atendido no Hospital de Clínicas de Itajubá, ainda ontem, e hoje, pela manhã, foi liberado e não corre risco.





A Unifei manteve contato com o aluno ferido e está prestando todo o auxílio para sua recuperação, disponibilizando, inclusive, um veículo para transportá-lo, hoje, 23 de junho, para São José dos Campos, onde sua família reside.





A Unifei informa também que as atividades didáticas e administrativas no campus de Itajubá continuam sendo realizadas normalmente no dia de hoje.

