Foragido da justiça oferece R$ 1 milhão a policiais para não ser preso

Com o suspeito foi apreendida uma pistola 380, 12 munições, uma porção de maconha e um iPhone 7 (foto: Divulgação/PMMG) Após uma denúncia anônima, um foragido da justiça da Bahia foi preso nesta quarta-feira (22/6) em um sítio no Bairro Floresta Encantada, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito por tráfico de drogas ofereceu R$ 1 milhão aos policiais militares para evitar a prisão, mas acabou sendo preso.





Ao chegar ao local, o suspeito, de 37 anos, apresentou uma identidade falsa e, após averiguações com a polícia da Bahia, a PM constatou que se tratava de um chefe do tráfico de drogas na cidade de Cândido Sales, na Bahia, e que tinha uma lista criminal com diversos homicídios no estado.

Ainda segundo a PM, na tentativa de suborno, o homem garantiu que faria o pagamento de R$ 1 milhão por meio do Pix e disse aos militares que “o valor era irrisório”.

A PM informou que o suspeito tem um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) e que há indícios de que ele tenha relação com o Comando Vermelho - organização criminosa do Rio de Janeiro.

Com o suspeito foi apreendida uma pistola 380, 12 munições, uma porção de maconha e um iPhone 7.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves.