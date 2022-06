MP cumpre mandados de buscas e apreensão em casas de servidores municipais

No dia 15 de junho, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Uberaba realizou inspeções em máquinas agrícolas da prefeitura de Uberaba (foto: MPMG/Divulgação)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu na manhã desta terça-feira (21/6) seis mandados de busca e apreensão em residências de servidores da Prefeitura de Uberaba, em uma ação que investiga a participação deles em suposto esquema irregular de recebimento de valores, pagos por empresas, pelo uso de maquinário agrícola da prefeitura.

Os nomes dos alvos, e os bairros onde foram os mandados de busca e apreensão, não foram divulgados.

O MPMG esclarece que nenhum produtor rural é investigado, já que a irregularidade não estaria na falta de pagamento pelos serviços prestados a eles, mas na ausência de depósito em contas regulares da Prefeitura de Uberaba com relação aos numerários recebidos diretamente por agentes públicos municipais.

Desta forma, o MPMG apura possíveis crimes praticados por funcionários públicos da Prefeitura de Uberaba

Inquérito civil foi instaurado na semana passada

No dia 15 de junho (quarta-feira da semana passada), a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público percorreu o Centro de Distribuição da prefeitura, que fica no Distrito Industrial I e as comunidades rurais de Ponte Alta, Chácaras São Basílio e Chácaras Santa Fé para realizar inspeções em máquinas agrícolas da prefeitura de Uberaba, que prestavam serviços a produtores rurais.

As supostas irregularidades podem estar no recolhimento dos valores pagos pelos produtores rurais de Uberaba em contrapartida ao serviço prestado em suas propriedades com o maquinário agrícola da prefeitura, ou seja, o dinheiro estaria sendo recebido e utilizado diretamente por funcionários do setor, ao invés de depositado formalmente em conta bancária do município.

A quantia, que pode ter sido aplicada sem a devida prestação de contas, não foi divulgada.

O promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, em Uberaba, José Carlos Fernandes Junior, explicou que está sendo investigado uma possível existência, desde o meio de 2019, de um caixa à revelia das normas que regem a administração pública, de modo que uma parte dos valores são recolhidos em contas bancárias da administração pública municipal, sujeitando-se ao controle contábil-financeiro regular.

"Imagine que, ao contrário de pagarmos nossas contas de energia elétrica ou de água em agências bancárias, o pagamento fosse efetuado diretamente para o leiturista em dinheiro e ele ou seus chefes locais decidissem como melhor empregar esses valores, sem prestação de contas formais, por exemplo, para o Tribunal de Contas. Isso é inadmissível. Por isso, estamos investigando toda a situação", explicou.

Nota da Prefeitura de Uberaba

"O Governo Municipal, por meio da Controladoria-Geral, informa que instaurou procedimento administrativo investigativo em fevereiro do ano passado, tão logo recebeu as denúncias, para apurar possíveis irregularidades funcionais cometidas por servidores públicos, ao menos desde 2019, envolvendo o Fundo Municipal de Manutenção de Máquinas (Fundomaq). O processo administrativo deu origem à investigação do Ministério Público de Minas Gerais e os órgãos trabalham em conjunto no caso.

O Município espera concluir a investigação administrativa em dez dias e remeterá o resultado ao Ministério Público. Se constatadas irregularidades funcionais, os servidores responderão à processo administrativo disciplinar (PAD) para aplicação das penalidades.

Por fim, o Governo Municipal reforça o compromisso com o combate à corrupção e com a transparência".